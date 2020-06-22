大陸證券監督管理委員會副主席方星海在22日舉行的2020財新夏季峰會上表示，科創板推出後，創新型企業到科創板上市非常踴躍，比如半導體行業，目前已經有14家企業在科創板上市，接下來還會有一些重要的半導體企業在科創板上市。

方星海表示，半導體行業對國家今後發展非常重要，最近半導體行業發展的外部環境突然趨緊，從美國對華為公司相關器件的供應措施上看起來，今後可能還會有新的措施。

他也說，大陸半導體行業發展今後還會有一些難關要過，「如果我們十年前或者更早一點，相關部門或者資本市場能預測到今天這樣的外部環境，科創板如果能提早十年推出，我國巨大的資源可以很好的通過市場化手段引導到半導體產業的話，今天半導體行業的基礎應該會雄厚的多，應對當前外部壓力也會從容的多。」

方星海表示，大陸發展到今天，越是接近世界舞台中心，面臨的壓力就越大。應該重點思考今後10至15年面對哪些外部環境的壓力，做好準備，到時候就能很好的應對。

(旺報 )