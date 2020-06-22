日本學者發現70年前的公文書資料中，有日本二戰時研究細菌戰的「731部隊」的詳細隊員資料及組織機構，首次證實了在大陸的支部曾生產細菌。

《京都新聞》報導，滋賀醫科大學名譽教授西山勝夫等人調查二戰時731部隊的總部「舊關東軍防疫給水部」(關防給)時，發現日本政府戰後製作了「關防給」的公文書，書中記載731部隊戰敗前後的行動等，對驗證歷史具有重大意義。

這份公文書名為「關東軍防疫給水部部隊概況」，是1950至1951年製作的，西山等人去年在國立公文書館中找到此公文書，並分析了至今年3月為止所公開的41張公文。

公文中可看出，「關防給」分為總部及5個支部等，各有各的組織機構。文中有關大連支部的記載為「至終戰時為止，主要是研究、生產細菌。」

有關林口、牡丹江、孫吳、海拉爾等4個支部還有「細部調査票」，詳細記載了隊員的姓名、階級、本籍以及各支部的變遷，還在地圖上標示了以及戰敗前後各支部部隊的詳細行動，行經的地點、日期以及會合、戰爭等，也有記載了隊員戰後被舊蘇聯扣押的收容所名稱之文件。

1951年日本戰敗時，關防給的隊員人數為3262人。然而公文書中總部及大連支部的細部調查票等。西山在記者會上表示，其他支部都留有資料，總部和大連支部卻沒有，感覺很不自然。他指出，公文書公開費時，要找生存人問當時的事很困難，有必要迅速公開公文書。

(中時電子報)