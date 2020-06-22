龍華科大建置多元類產業環境，設備先進與產業發展同步。(校方提供／楊宗灝桃園傳真)

教育部最新公布109年技專校院高教深耕計畫經費核配結果，龍華科技大學獲得1億2662萬餘元，較去年1億762萬餘元，大幅增加近2000萬元，不僅連續3年成長，每年均獲得逾1億經費補助。

龍華科大曾連續6年獲教育部補助典範科技大學計畫，在既有優勢設備資源下，建置多元類產業環境，設備先進與產業發展同步，包括「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」、「跨域智慧物聯網創新實作教室」及「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」等，成為培育5＋2關鍵產業人才之重鎮。

學校並建置iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」及「物聯網工程師」等能力認證考場，強化學生專業職能認證。為提升學生跨領域創新及未來職場所需能力，龍華科大自106學年度起陸續開設智慧機器人、物聯網、影視製作與行銷，以及智慧商務4個PBL（Problem-based learning）問題導向學習跨領域專班，學校將在109學年度開設9個跨領域學分學程，涵蓋工程、管理、人設學院，培養跨領域及數位科技應用人才。

(中時 )