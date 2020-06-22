在日本決定取消設立在秋田縣與山口縣的兩套「陸上神盾」之後，現在正在思考補救方法，可能將在大型船隻上安裝、設立浮動陣地，或是回歸原樣，再建造神盾驅逐艦。

防衛世界(DefenseWorld)報導，上週，日本取消了耗資21.5億美元的陸上神盾，原因是無法解決標準三型飛彈發射之後，助推器可能落在人口稠密地區的問題。

日本官員說：「政府正在研究多種構想，包括將神盾系統安裝在巨型浮體上，可能是海上基地的巨大浮動結構，或是驅逐艦上部署該系統。 」

美國海軍伊利湖號巡洋艦(USS Lake Erie, CG-70)發射標準3型飛彈。(圖/美國海軍)

其實，神盾戰鬥系統(Aegis combat system )本來就是安裝在軍艦上的防空系統，採用多面相位陣列式雷達，偵照艦隊四週空域，搭配射程長、發射速度快的標準飛彈，可以攔截非常多的敵機以及反艦飛彈。

到了1996年台灣海峽飛彈危機期間，第七艦隊的碉堡山號巡洋艦(USS Bunker Hill ,CG-52)在東海戒備，發現神盾系統具備蹤彈道飛彈的性能，於是美國國防部全力研發神盾系統的攔截彈道飛彈能力，完成了射程900公里、射高160公里的RIM-161標準三型飛彈。

標準3型飛彈的模型，彈翼之下就是加力器。(圖/美國國家航太博物館)

標準3型飛彈全長6.5公尺，採用2節式設計，第1節的助推器在燒完後就會脫離，再由第2節把飛彈送往高空。若是安裝在軍艦上，這樣的性能不成問題，助推器落到海裡不會有什麼影響。但是設立在陸地上，助推器就有可能落入城鎮造成損失。

另一種反彈道飛彈攔截系統，是外號「薩德」(THAAD)的「終端高空防禦飛彈」，這型防空系統同樣能攔截高空層的敵方彈道飛彈，不過攔截器採用的是單節式高速飛彈，也就沒有助推器掉落的問題。

不過薩德的成本比陸上神盾來的高，所以日本在2017年選擇陸上神盾。

一位日本政府高級官員說，目前正在成立討論小組，以確定替代方案。該小組的第一個想法是巨型浮動性神盾陣地，但是它也有問題，儘管可以消除對助推器掉落在城鎮的擔憂，但是浮動陣地極易受到攻擊。

防衛大臣河野太郎曾提提再，再採用神盾驅逐艦的做法，這是比較簡單，但是海上自衛隊長期遭遇人力短缺之苦。

日本民眾雖然知道陸上神盾是保衛國土的國防設施，但是當地居民仍然用各種理由反對，除了助推器的風險之外，他們也認為神盾雷達發射的電磁波，會對健康造成影響，還有一種看法認為，神盾陣地在武裝衝突爆發時，會成為敵人的攻擊目標，因此抵制政府的計劃。

(中時電子報)