大里區傳出有專職的檢舉達人，連市議員段緯宇都收到罰單！22日質詢時說，大里區1個月開出5000多張違規罰單，檢舉達人不僅鎖定特定路段沿路攝影，還在服務處埋伏一路尾隨拍攝，還影片上傳臉書社團，讓他心生畏懼，向警方報案。警察局長楊源明說，議員意見警局會向中央反映，研議法令是否有不合理的地方。

段緯宇指出，大里區有6個派出所1個月開出5000多張罰單，以1張罰款1200元計算，1個月大里人就被罰600萬元；檢舉違規太過氾濫，以永興路來說，因為路幅太小，很難停車，住戶都將車子停在自家騎樓，檢舉人用密錄器沿路攝影，整排被開單。

段緯宇為民請請說，有1戶1個月收到9張罰單，檢舉人甚至半夜報警，基層員警不堪其擾，卻又不願被當成開罰單的工具，員警只好前去按門鈴，請住戶把車移走，以免受罰；如果員警未前往取締，對方又檢舉警察瀆職，讓員警騎虎難下。

市長盧秀燕說，現行法律目的是打擊不法、保障社會安全，若檢舉機制有瑕疵，成為極少數人的報復、生財，甚至是騷擾的工具，市府將向中央主管機關建議，讓相關法令要更周全，有效保障大家安全。

台中市警察局長楊源明強調，警方受理檢舉有審核機制，舉發成案的比例只有6成；針對議員的意見，市警局會向中央反映，研議法令是否有不合理的地方。

(中時 )