歌壇「東方不敗」張清芳22日宣布和「投資銀行教父」宋學仁離婚，結束15年豪門婚，震驚外界，外傳男方身家高達15億，讓她被視為嫁入豪門，但張清芳就形容自己是嫁得好，過去更曾吐露貴婦不好當。

張清芳和宋學仁相差13歲，當年婚後便尊重對方意願淡出演藝圈，嫁入豪門看似好過，但其實並沒想像中輕鬆，張清芳就曾吐露心聲：「家庭主婦最難當，以為嫁了就沒事？」

張清芳表示早上七點就要起床陪先生、小孩吃早餐，送小孩上學後，還要安排任務給傭人和司機，若要和友人聚會也只能趁空檔，且出門太久還會被老公「關切」，或是出門應酬和偶爾要接演出的話，也都得經過老公同意，可見貴婦生活也不是這麼容易過。

張清芳、宋學仁22日發共同聲明，表示因「無法克服雙方的差異性而決定離婚」，雖然以後不是夫妻，但兩人依然會是孩子的父母，也呼籲外界不要臆測他們離婚的理由。

(中時電子報)