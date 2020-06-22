大陸國務院辦公廳22日發佈關於支援出口產品轉內銷的實施意見。意見指出，支援出口產品進入國內市場，加快轉內銷市場准入。在2020年底前，對依據出口目的國標準生產且相關標準技術指標達到強制性標準要求的出口產品，因疫情影響轉內銷的，允許企業作出相關書面承諾，通過自我符合性聲明的方式進行銷售，法律法規另有規定的從其規定。

意見指出，將從多管道支持轉內銷，搭建轉內銷平台。鼓勵外貿企業對接電商平台，依託各類網上購物節，設置外貿產品專區。

意見還指出，在符合國內疫情防控要求的前提下，引導主要步行街組織開展出口產品轉內銷專題活動。組織各地大型商業企業與外貿企業開展訂單直採，設立外貿產品銷售專區、專櫃。組織大陸國內採購商在中國進出口商品交易會（廣交會）、中國加工貿易產品博覽會等採購外貿產品。

在支持力度上，意見稱，將做好融資服務和支援。鼓勵各類金融機構對出口產品轉內銷提供金融支援，加強供應鏈金融服務，結合實際開展內銷保險項下的保單融資業務，加大流動性資金貸款等經營周轉類信貸支持，積極開展應收賬款、存貨、機器設備、倉單、訂單等質押融資，依託大型電商平台加強對中小微外貿企業直貸業務。

(旺報 )