主管港澳事務的大陸國務院副總理韓正在北京兩會期間，曾提到房屋是香港深層次問題之一，令人聯想到中央會否在短期內出手「經濟民生救港」。據「香港01」報導，有資深建制派人士近日收到可靠消息，中央正研究以創新手法助港解決困擾已久的住屋問題，在大嶼山以南、珠海市的桂山島填海，然後借讓香港建造房屋，包括興建大數量解決基層住房問題的公屋。

韓正在北京「兩會」期間表示，中央將全力支持港府解決經濟民生的深層次問題。全國僑聯副主席盧文端早前曾撰文指，韓正的講話實際上已向香港社會預告，中央正在研究部署出台新一輪的挺港政策措施，既是為了帶動香港疫後經濟重建，支持香港解決經濟民生的深層次問題，更是要顯示中央對香港的支持和關心。

有資深建制派人士透露，近日收到可靠消息，中央正全速研究桂山島大幅填海，然後租借予香港建屋的可行性，認為可參考橫琴模式發展，並在當地實行普通法。該人士估計，中央會待國安法塵埃落定後便有進一步計劃，暫未知何時公布有此計劃，笑言「或會在下任特首上場時送給香港作禮物」。

桂山島位於珠海水域，該島與牛頭島和中心洲相連，現時面積為10平方公里。此島距離大嶼山以南約3海里，地點也較接近香港中環及尖沙咀等核心商業區，有政黨估計約30分鐘至45分鐘高速船程，即可到達香港核心商業區。

(中時 )