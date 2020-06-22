中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心公佈新一期貸款市場報價利率（LPR）：1年期貸款市場報價利率為3.85％，5年期以上貸款市場報價利率為4.65％，與前期均保持一致，人行已經連續兩個月未降息。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，6月LPR報價不變，並不意味著實際貸款利率也將保持不動。事實上，銀行還可能根據信貸政策、客戶資質等原因，在新發放貸款中下調實際利率，即在LPR的基礎上調整加減點。1年期LPR降息已連續兩個月暫停，但這並不會實質性改變企業實際貸款利率下行勢頭，今年銀行讓利實體經濟的過程會持續推進。

此次LPR報價未變，人行早已釋出信號。作為報價的主要參考基準，6月MLF招標利率未做下調，連續兩個月「穩」在2.95％的水準。自去年11月以來，均是MLF利率下調後，LPR報價才跟進下行，且兩者調整幅度保持一致。

隨著大陸國內疫情形勢好轉，6月11日，國務院發佈檔案要求落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見，要求穩健的貨幣政策需要更加靈活適度。要綜合運用降準降息、再貸款等手段，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速加快。報告同時明確，要推動利率持續下行，同時提出「防止資金空轉套利」的工作要求。

(旺報 )