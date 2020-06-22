德國Wirecard疑做假帳 股價暴跌 20:122020/06/22 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國支付公司Wirecard爆發做假帳醜聞，負責稽核該公司帳務的安永會計師事務所（EY），發現一筆19億歐元（21億美元）帳面金額無法核對。Wirecard追查後發現該筆鉅款流入菲律賓，但遭菲國央行否認，該公司22日證實這筆現金可能不存在，股價在周一早盤暴跌36％。 (工商 ) #Wirecard #德國 #做假帳 #股價 #暴跌 也許您會感興趣 財經熱門新聞 威力彩連37摃 今晚頭獎上看9.2億 獎號開出可能落你家 - 財經 散戶注意！剩3天…端午會變盤？專家洩口風 - 財經 散戶注意！聰明錢跑哪？專家爆下一波賺錢股 - 財經 張清芳前夫宋學仁為台灣投行教父 為高盛開彊闢土大中華市場 - 財經 川普對華為處處設障 日經：仍擋不住華為崛起 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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