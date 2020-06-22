德國支付公司Wirecard爆發做假帳醜聞，負責稽核該公司帳務的安永會計師事務所（EY），發現一筆19億歐元（21億美元）帳面金額無法核對。Wirecard追查後發現該筆鉅款流入菲律賓，但遭菲國央行否認，該公司22日證實這筆現金可能不存在，股價在周一早盤暴跌36％。

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