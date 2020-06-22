凱投宏觀：韓國出口最壞時期或許結束 20:122020/06/22 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 調研機構凱投宏觀指出，從韓國最近的貿易數據來看，該亞洲第4大經濟體出口衰退的最壞時期或許結束，但復甦速度可能很緩慢。韓國海關22日發布的數據顯示，6月前20日出口，較去年同期萎縮7.5％。凱投宏觀表示，隨著各國防疫陸續解封，外部需求有回溫跡象。 (工商 ) #凱投宏觀 #最壞 #時期 #結束 #韓國 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！剩3天…端午會變盤？專家洩口風 - 財經 威力彩連37摃 今晚頭獎上看9.2億 獎號開出可能落你家 - 財經 散戶注意！聰明錢跑哪？專家爆下一波賺錢股 - 財經 張清芳前夫宋學仁為台灣投行教父 為高盛開彊闢土大中華市場 - 財經 大陸晶片自主找到出路 大基金投資二手半導體設備廠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。