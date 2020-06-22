調研機構凱投宏觀指出，從韓國最近的貿易數據來看，該亞洲第4大經濟體出口衰退的最壞時期或許結束，但復甦速度可能很緩慢。韓國海關22日發布的數據顯示，6月前20日出口，較去年同期萎縮7.5％。凱投宏觀表示，隨著各國防疫陸續解封，外部需求有回溫跡象。

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