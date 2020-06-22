國際信評機構穆迪投資人服務警告，由於西班牙經濟受新冠疫情重創而疲弱，流動性萎縮，未來18個月內，西國的非金融公司超過一半恐有遭降評的風險。穆迪報告中說，對非金融公司的降評行動，又以零售、博弈、消費者服務業的企業占最大比重。

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