凱基證券連三年獲《亞洲金融雜誌》（Finance Asia）Country Award 2020評選之「台灣最佳債券承銷商」獎項。Global Markets主管Patrick Lin表示，團隊來自台、港、泰等各方菁英，在美元、人民幣、台幣、泰幣等各幣別信用債、轉換公司債及固定收益類衍生性金融商品扮積極造市要角，將持續延伸固定收益業務觸角。

凱基證券在固定收益商品業務力求均衡發展，包括公債、公司債、金融債等債券初、次級業務，近年除了獲中央銀行、櫃買中心、財資雜誌（The Asset）等中外機構頒發債券相關獎項外，2014年起更連續五年在國內台外幣承銷總金額名列國內同業第一。

2019年國內整體市場承銷規模雖下滑，但2020年第一季隨基準利率下滑至低檔，國內外企業爭相募集下，凱基證券已參與台幣債券承銷達新台幣252億元、外幣計價國際債券之承銷金額達美金28.9億元，合計台、外幣債券承銷金額約為新台幣1,135億元，市占率達15.6％，位居國內同業之冠。

在債券次級交易方面，據統計，凱基證券2020年第一季透過證券商營業處所買賣斷政府公債、台幣公司債及金融債等債券之交易量約為新台幣622億元，市場排名亦名列前茅。

Patrick Lin指出，在持續擴充美元等外幣計價債券、轉換公司債等商品的承銷、造市能力下，凱基證券已在台灣的國際板、台幣債券商品，以及亞洲市場的美元信用債等商品具領先地位。未來將持續以整體亞太團隊合作之模式，延伸固定收益業務之觸角。

凱基證券債券部部門主管楊宗威則表示，凱基證券戮力促進台灣債券市場朝更活絡與健全方向發展，並提供投資人資產配置的最佳效益；在固定收益相關衍生性金融商品業務上，近年也推出新種結構型商品以連結更多標的，滿足專業客戶追求收益之投資需求，尤其連結台幣債券之槓桿型結構型商品，已獨佔市場鰲頭。

(工商 )