振興三倍券即將在7月上路，悠遊卡公司對悠遊卡、悠遊付皆推出10％以上的超殺回饋，且配合市府「敬老愛心領振興，獨享一千加碼金」，全台北市55萬張的敬老卡、愛心卡加碼1,000元回饋金。

悠遊卡公司推出配合振興三倍券的加碼方案，要把錢留在台北市，消費者自7月1日起可先至悠遊卡活動網頁或悠遊付APP綁定，7月15日開始消費，累積消費達到3,000元門檻、並過7天鑑賞期後，即可領取政府提供的2,000元回饋。

除了政府的2,000元外，悠遊卡、悠遊付皆再加碼，讓消費者回饋更有感，其中，悠遊卡回饋200元(限10萬名)，前2萬名再多回饋100元，最高可拿300元，相當於10％回饋；悠遊付回饋再升級，前2萬名即可享300元回饋，前1萬名再加碼200元，累計最高500元，回饋率飆至16.7％，堪稱市場最殺。

悠遊卡公司表示，透過悠遊卡、悠遊付花振興券好處多多，除了交通也可累計消費金額外，也不需受到紙本振興三倍券的200元、500元面額限制，買杯珍奶也能累積消費，且回饋金額沒有使用期限，消費彈性遠勝其他支付工具。

領取回饋金的方式也很簡單，若使用悠遊卡，消費滿額、符合資格後會主動簡訊通知，消費者只要到超商靠卡即可將回饋金加值至悠遊卡中，悠遊付則會直接將回饋金儲值進悠遊付帳戶，並主動以APP推播，通知消費者小確幸來了。

(工商 )