愛金卡公司上週推出會發出經典廣告台詞「你累了嗎？」聲效的「保力達蠻牛icash2.0」，2020年6月17日早上11點一開賣，短短6分鐘之內博客來及7-ELEVEN線上購物中心即銷售一空；OPEN POINT APP以扣除3,000點OPEN POINT點數加價399元預購，反應熱烈。

愛金卡公司為感謝民眾的支持，將開放民眾不限會員資格皆可購買，推出第二波ibon限時預購，2020年6月24日11：00起至2020年6月30日23：59只要到全台7-ELEVEN門市ibon機台，即可預購到會發聲的「保力達蠻牛icash2.0」，取得小白單後15分鐘內至櫃台結帳，最快可於付款完成後4週至原付款門市取貨，喜歡的民眾千萬不要錯過，每一次交易、乘車時感應底座，都會聽到「你累了嗎？」幫你打氣，每天充滿活力。

icash2.0目前已可搭乘捷運、台鐵、公車，並可在麥當勞、漢堡王、達美樂、三商巧福、胖老爹、鮮五丼、一芳水果茶、台灣第一味、布萊恩紅茶、新東陽、台亞加油站、鞋全家福、丁丁藥局等眾多通路使用。

2020年6月30日前，持icash2.0至7-ELEVEN購買指定商品立折5％、每週日更加碼至立折10％，眾多使用通路再享單筆滿百享1.6％回饋(以5倍OPEN POINT贈送，便利商店不適用)；本月持icash2.0累積消費、乘車滿1,000元再享星巴克好友分享券1張(需登錄)，每人每月最高贈10張，icash2.0全卡友可至活動網頁完成登錄，活動詳見icash官網。

(工商 )