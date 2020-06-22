過去一周以來，亞洲各國之間的地緣衝突逐漸躍上新聞版面，但無論是南、北韓的紛爭擴大，還是大陸與印度邊界武裝衝突，甚至是日本通過釣魚台改名等，都抵不過市場對新冠肺炎可能爆發二次疫情的擔憂。隨著北京再次爆發疫情，亞股外資在上週流入的力道再次縮小，大陸股市雖然還是維持淨流入，但台灣、韓國、印度、甚至越南以外的東協各國，則是面臨外資賣超的狀況。

根據統計，在亞洲各主要股市中，上週僅有大陸股市淨流入28.80億美元，台灣、韓國與印度三地的股市在上週雖然上漲，但外資卻分別淨流出0.13億美元、4.31億美元與3.70億美元；顯示經過前一輪的反彈後，外資在亞洲主要股市的布局已明顯放緩，尤其北京已再次進入半封城狀態，就連印度的疫情也開始加速，可見外資對整體亞洲的信心仍未恢復。

東協各國則是維持外資淨流出的局面，但越南股市在上週卻吸引6.44億美元的資金淨流入，創下2019年以來的新高紀錄，可見越南在兩週前跟歐盟簽署了自由貿易協定(EVFTA)，再加上蘋果跟三星供應鏈在當地的布局計劃，已讓該國成為外資落腳與亞洲科技聚落的節點之一。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，近期各國陸續公布經濟數據，包括全球PMI指數、就業數據與零售銷售等都顯示經濟已逐漸回溫，所以市場紛紛上修今年原本偏低的經濟成長預估，從5月底預估的-4.7％上調到-4％，而明年也可望出現5.2％的經濟反彈。至於大家最擔心的第二季經濟數據，也從原本的下跌24.4％上調到下跌20％，所以未來全球的經濟走勢，預期應該會呈現U型復甦。

摩根亞洲增長產品策略經理張致寧表示，觀察近期亞洲電子業PMI與新訂單指數，可發現相關數據皆呈現谷底反彈，譬如南韓5月半導體出口維持增長，半導體設備進口亦大幅成長168％，而台灣5月電子零組件出口年增率也達13.2％，顯示隨著疫情蔓延，各國紛紛加速5G營運、自動化新技術與在家工作等趨勢，都帶了動相關的軟體與硬體設備的需求。

這樣的需求也帶動了亞洲科技股的表現。在「中美脫鉤」的背景下，原本在美國那斯達克掛牌的中概股，近期返港掛牌的速度也明顯加快，消息面與資金面都帶動近期恆生資訊科技指數一路走強。在目前市場極度寬鬆的貨幣環境下，資金將持續競逐成長股，而就連創業板也在軟體、醫藥等新經濟題材的帶動下，表現領先滬深指數率先進入牛市。

張致寧表示，預期在資金輪動的趨勢下，估值較美股具備優勢的亞洲科技股，在長期增長潛力看好下可望再獲資金青睞。

林雅慧指出，隨著中美之間的競爭已從貿易蔓延到科技與金融領域，全球科技的供應鏈將出現「聚落化效應」，除了台灣與韓國之外，較具競爭優勢的東協國家也可望脫穎而出，而大陸自身的科技供應鏈也會更加「去美國化」，在全球資金寬鬆下，這些具備估值優勢的亞洲股市，都可望受惠於資金輪動的效應，因此投資人對科技股與亞洲的成長股，都可採取長期投資的方式去掌握收益機會。

(工商 )