臺灣企銀2019年CSR報告書通過英國標準協會（BSI）的查證，近期舉辦授證儀式，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛代表頒發證書，臺灣企銀董事長黃博怡代表接受。

臺灣企銀2019年CSR報告書續採用GRI Standard最新準則編製，並清楚揭露對「聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)」回應作法，例如臺灣企銀對氣候變遷帶來相關風險、機會之因應措施、管理及績效指標與目標，以具體行動讓外界了解臺灣企銀重視氣候變遷及因應相關風險之作為，此次為連續5年獲得國際專業驗證機構驗證肯定。

黃博怡在儀式上表示，2019年為地方創生元年，臺灣企銀結合政府輔導資源及長期累積授信與送保經驗，協助在地企業與創業者順利取得融資，達成地方創生目標。今年受到新冠肺炎的影響，不少中小企業面臨巨大衝擊，臺灣企銀身為中小企業專業銀行，除了依循政府各項紓困振興政策，從寬、從速、從簡協助中小企業一起渡過難關，在疫情趨緩之際，仍將持續推動慈善公益活動、關懷弱勢族群貢獻一己之力，善盡企業社會責任。

臺灣企銀作為企業公民的一員，為展現永續經營的決心，將持續遵循「企業社會責任實務守則」，回應利害關係人期望，對於中小企業、小微及新創事業、地方創生產業等，更將持續提高協助力道，發揮專業銀行的獨特角色與功能，讓社會認同中小企業專業銀行存在的重要性。

(工商 )