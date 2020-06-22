新北市汐止區商姓保母去年5月受託照顧6個月大的黃姓男嬰，竟多次以丟擲方式將男嬰摔在床墊上，男嬰送醫治療時，從顱內取出40毫升的血塊，事後有癲癇等症狀，現仍接受治療中；黃姓父母控告商女，檢方依業務過失傷害罪嫌提起公訴，今士林地院開庭商女否認有過失傷害的犯行，雙方都表示不願意和解。

50歲商女受託每天從早上7點半到下午5點半照顧男嬰，去年5月21日傍晚，男嬰突然翻白眼、失去意識而送醫救治。商女開庭時否認犯罪，並稱每次都是彎腰，從沒有丟擲，以她的身體柔軟度可都是輕放在和式地板的床墊上，並稱可以當庭示範。

但黃父、黃母則以醫院診斷證明，認為兒子罹患兒虐性腦傷，頭部外傷硬腦膜下出血，認定是從膝蓋的高度，丟擲嬰兒，每天多次才會導致有舊傷的情形。商女曾在醫院向男嬰父母當面道歉並稱確實有丟嬰兒，黃母全程錄音，沒想到開庭商女竟改口。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)