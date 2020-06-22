釣魚台主權一直是二戰之後日中台之間領土爭議的焦點，大陸與日本建交談判中，日本曾想藉建交誘使中共放棄釣島，趁大陸國勢較弱時一次性地解決釣島主權問題，但卻遭到周恩來一句「現在不想談」而未讓日方得逞。周恩來的「以拖待變」策略一直延續到鄧小平的「擱置爭議、共同開發」，待到現在大陸國力強盛，既成事實的海域開發伴隨強大海上空中武力，日本不只失去奪取釣魚的先機，連談判都得落入下風。

根據已解密的日本與大陸建交文件檔案顯示，1972年日本首相田中角榮與大陸國務院總理周恩來在北京展開建交談判，談判記錄顯示，在9月27日、也就是談判的第3天，日方打算利用北京亟欲打開國際空間的強烈願望，在建交談判時一併解決釣魚台主權爭議，日相田中角榮便主動向周恩來提出釣魚台問題。

據日媒引述談判記錄，田中角榮首先提出：「有關尖閣列島（釣魚台）的問題，您怎麼認為？」周恩來回答說：「有關釣魚島問題，這次我不想談，現在談這個問題並不合適。」

周恩來接著說，「因為（釣魚台）發現了石油，現在變成了一個問題。如果沒有發現石油，台灣也好，美國也好，都不會拿這個當問題。」

雖說是石油問題，但1971年保釣運動風起雲湧，觸動了海外華人的民族主義情緒，任何在主權問題上的妥協，在當時的政治氣氛下絕對會危及中共領導人的政治威望，這恐怕也是周恩來未說出口的主要憂慮之一。

日本外務省的文件記錄顯示，在為期4天的會談中，涉及釣魚台的話題，僅此一次，而且沒有任何結論。分析人士認為，周恩來不想在這樣的情況下面對釣魚台的主權爭議，是因為當時北京在外交上與軍事都處於弱勢，一旦進入談判，可能會形成「失去釣魚台」與「建交談判破裂」的艱難抉擇，所幸周恩來洞察田中角榮急於完成建交的意圖，「以拖待變」將日方攻勢暫時化解。2日之後，周恩來和田中角榮簽署了《日中聯合聲明》，宣布兩國恢復邦交正常化。

周恩來當時考量談判籌碼當然包括大陸外交處境、經濟與軍事實力，恐不足以護住釣魚台，這樣的思維被其政策繼承者鄧小平延續下去。在1978年日本與大陸簽署《日中和平協定》前，鄧小平與當時的日本外相大平正芳會談，更具體地首次提出釣魚台主權問題的8字方針：「擱置主權，共同開發」，而且此一方針在大陸政經軍事實力快速增長的30年來未曾改變。

釣島本身雖為不毛之地，但領土主權涉及周邊域開發，才成為日中台爭奪的重點。現在大陸經濟快速成長，東海海域油氣探勘逐步推進，配合海軍艦隊的快速發展，大陸在釣魚台海域造成的既成事實已難以撼動，日本想要控制釣魚台的最佳機遇已經喪失，未來只能期望從美中「新冷戰」的矛盾中拉攏美方來為其撐腰了。

(中時電子報)