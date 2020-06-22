藝人岳庭與法籍老公結婚23年，帶著兩個兒子定居普吉島多年，近年她除了偶爾返台拍戲、上通告，也在當地經營民宿。她21日在私人臉書透露，兒子Cookie因蜂窩性組織炎引發敗血症，並因對抗生素過敏，正住在加護病房搶救。她22日哭到崩潰地說，至今依舊沒等到好消息，且當地醫院光打兩天強心針的藥，收費就高達27萬，她擔心龐大醫藥費將壓垮一家，期盼祖國台灣幫救命，希望衛福部長陳時中能協助他們讓兒子返台就醫！

「第一次知道醫生的搖頭是這麼可怕的暗示。第一次一個晚上心像坐雲霄飛車的衝上衝下。第一次看老公哭了」，岳庭在臉書的心痛無助文字，讓許多台灣友人也跟著憂心，連日來都在臉書為她兒子祈禱。

岳庭的13歲小兒子Cookie上週五白天被蚊蟲咬傷後抓破皮，她因大兒子Kiwi還有行程安排，下午才有時間帶Cookie去看醫生，不料醫生立刻說要住院，但打抗生素後嚴重過敏，連血壓也上不來，隔天轉到普吉島的曼谷醫院，已是敗血心肌炎且有肺積水，陷入病危。除了病房費一間超過10萬，強心針也是天價，「光一個要打兩天，剛剛簽就是27萬！」醫院也建議要轉到曼谷的大醫院，裝葉克膜續命。

她連日來心急如焚，加上自責不斷哭泣，22日則在忙著聯絡保險公司，希望可以安排回台灣就醫，但因為新冠肺炎疫情，目前沒有班機，醫院也不建議搭機回台。她則希望能爭取醫療專機帶兒子回台。

(中時 )