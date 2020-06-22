Google持續落實智慧台灣計畫中對數位教育與社會關懷的承諾，繼5月將課程移至線上舉行後，Google宣布與台灣展翅協會將在下半年繼續針對教師開設網路安全課程。

Google與台灣展翅協會自2019年合作，提供網路安全的相關教學課程及講師資源，雙方並在去年4月舉辦首場教師研習營，提供教師Google for Education的數位公民與安全課程以及其他線上資源，共有來自63所學校、80位教師參與，台灣展翅協會也陸續在全台21場校園網路安全宣導講座中，分享相關資源，幫助超過4,000名老師及學生認識網路安全的重要性。

今年面對疫情限制，Google表示研習營移至線上舉辦，5月的兩場課程中，吸引近300位來自全台老師參與，6月也首次舉辦英語教師研習，以Google的Be Internet Awesome互動式學習遊戲、運用多元教學素材為基礎，作為老師引導孩童網路安全觀念的工具，下半年也將開設同系列線上課程，持續提供老師們所需的網路安全相關資源。

(工商 )