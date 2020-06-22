呂佳宜新節目「佳宜好朋友」在621登場。

6/21是「世界瑜珈日」，前體育主播呂佳宜也在轉戰電商之後，於新節目「佳宜好朋友」首集找來瑜珈老師唐幼馨，示範如何讓瑜珈跟applewatch完美結合。有趣的是，瑜珈照理應該難不倒舞蹈出身的呂佳宜，結束後卻讓她直呼腿軟，表示柔軟度退步太多了。

呂佳宜此前離開財經台，毅然與許多人羨慕的主播台說掰掰。呂佳宜笑說，的確很多粉絲詢問好久沒在4點新聞看到她，儘管新聞台主播工作很穩定，曝光度也高，她還是希望自己不斷成長，尤其媒體面臨轉型與挑戰，電商、影音媒體是現今趨勢，她才選擇轉戰電商「蝦皮購物」，嘗試製作直播節目。

「其實電商和網購，已經占了我目前8成的消費習慣，除了生鮮，我還真的都上網買！」呂佳宜說，尤其今年因為新冠疫情，大大改變了民眾的購物習慣，過去作為新聞主播，最重要的工作就是提供觀眾正確訊息，更讓她想要在電商這樣的新興平台上，扮演新聞工作者的把關本色。

前體育主播呂佳宜轉戰電商開新節目「佳宜好朋友」。（呂佳宜提供）

呂佳宜透露，此前初試啼聲在電商開箱新的iPhone SE，直播就有6000人同時上線，短短半小時累積3萬次觀看，讓她更有信心。而這次新節目開播端出「科技化的瑜珈課」，就是希望讓消費者買東西、逛網購，也能看到專業資訊，不花錢就能跟著上一堂優質瑜珈課，而對電商來說，增加消費者停留在APP的時間，就能提高消費機會，成就雙贏。

「後疫情時代，希望讓購物也能有知識性，不是為了買而買！」呂佳宜表示，新節目將於每周五中午12時，以直播形式呈現，內容包括訪談、互動或者吃東西聊天，至於「佳宜好朋友」的來賓，呂佳宜說當然不會放過體育圈的好朋友們，請粉絲們持續鎖定！

呂佳宜推出新節目，不忘穿喬丹的奧運紀念球衣拍定裝照。（呂佳宜提供）

(中時 )