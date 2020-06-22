律政司長鄭若驊今日晚間針對港版「國安法」草案向外界進行說明。她稱，就自己對於草案說明的內容所理解，由香港特首指定若干法官來審理案件的意思應為「指定一個法官list（名單）」而非「指定個別法管」來審理國安案件。她更強調，法官判案只依據法例和證據，而香港的司法獨立不會因「特首指定法官」的做法受影響。

鄭若驊還表示，目前規定是由香港特首按照「司法人員推薦委員會」來建議任命法官，其中出任法官的條件是要具備專業與司法才能，這一點「一定不會改變」。

不過港版「國安法」草案仍造成外資對於一國兩制體系穩定性的擔憂，國際評級機構「惠譽」的亞太地區主權高級董事Andrew Fennell今日指出，目前對香港採取的評級已經納入港版「國安法」立法後的風險及香港的潛在改變，亦已考慮美國的回應。他又指，若立法後，中期影響到國際和本地投資者對營商環境的信心，可能會影響評級，但目前各方對於該法仍有不同意見，現時評論會否下調評級是言之過早。

(中時 )