威力彩今晚再摃 下期(6／25)頭獎獎金上看10億元 20:552020/06/22 中時電子報 趙永紝 、 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎上看9.2億元，吸買買家上門。圖／本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩今晚(6/22)晚頭獎仍未開出，已連38摃，連摃期數為第三屆以來第4高，台灣彩券預估，若未來一期銷售2.65億元，頭獎累積金額預估為上看10億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第10高。 威力彩今（22）晚開獎，獎號為第一區：07、10、21、23、24、27。第二區為：01。 (中時電子報) #威力彩 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳承賽拚衛冕 潘政琮今晚競桿 04:102020/06/18 運動天地 李榮浩隔半年首登台 瘦到粉絲超吃驚：今晚眼睛好大 18:212020/06/18 娛樂 財神還沒來！威力彩37連槓 下期頭獎上看9.2億 20:542020/06/18 財經 今年最大獎來了 威力彩頭獎上看9.2億元 23:282020/06/18 生活 威力彩狂飆9.2億！財神眷顧「2星座」旺到必買彩券 11:542020/06/20 娛樂 財經熱門新聞 散戶注意！聰明錢跑哪？專家爆下一波賺錢股 - 財經 散戶注意！剩3天…端午會變盤？專家洩口風 - 財經 威力彩今晚再摃 下期(6／25)頭獎獎金上看10億元 - 財經 川普對華為處處設障 日經：仍擋不住華為崛起 - 財經 3強發功 生技兆元市值在望 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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