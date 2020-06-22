威力彩今晚(6/22)晚頭獎仍未開出，已連38摃，連摃期數為第三屆以來第4高，台灣彩券預估，若未來一期銷售2.65億元，頭獎累積金額預估為上看10億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第10高。

威力彩今（22）晚開獎，獎號為第一區：07、10、21、23、24、27。第二區為：01。

(中時電子報)