王子（左）和任爸都前來支持任容萱。（原創娛樂提供）

李志元（左）與陳天仁出席首映會。（粘耿豪攝）

首部以「觀落陰」作為題材的電影《驚夢49天》22日舉辦首映會，任容萱、庹宗華、陳家逵、陳天仁、朱宥琳（朱家儀）、陳至元及監製潘志遠等人齊聚為電影造勢。任容萱人緣好，她先前因戲結緣的演員邱勝翊（王子）、姚以緹及吳岳擎也特地現身力挺。有趣的是，她透露王子因為膽子小，從不進戲院看鬼片，這次為了她特地獻出初體驗。問起用什麼方式說服王子，任容萱調皮表示：「我對他說，你如果不來友情就到這」，逗笑全場。

《驚夢49天》將在端午佳節上映，任爸、任媽也提前到戲院支持女兒作品，但姊姊Selina因有工作無法到場。任容萱表示怕看鬼片的媽媽一開始聽到這部片，頻頻詢問「會不會很可怕」，她則撒嬌回應「只要看你女兒就好啦，如果妳害怕的時候就往爸爸胸口靠」，讓一旁的任爸聽到立刻興奮表示一定要帶媽媽去。

任容萱一身白洋裝亮麗登場。（粘耿豪攝）

任爸、任媽、姚以緹和吳岳擎、王子都現身支持。（原創娛樂提供）

任容萱在片中飾演女刑警，破格表現獲得好評。對於票房期待，任容萱想了想笑稱，若破千萬的話，就和劇組演員一起上演泳池跳水濕身秀。該片男主角Lewis Liu（劉國雄）是百老匯的華裔演員，他因疫情影響無法來台宣傳。不過任容萱一肩扛起重任，帶著女配角陳天仁勤跑通告，十分拼命。問起端午佳節如何催票，陳天仁搞笑表示：「現在天氣熱，建議大家進戲院看電影可以吹冷氣，而且電影中自己的角色會讓人看到『發涼』。」該片24日上映。

(中時 )