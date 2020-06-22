歌壇「東方不敗」張清芳今日與富商宋學仁透過律師發布離婚聲明，15年的婚姻正式畫下句點，讓外界震驚不已。而張清芳在演藝圈內朋友眾多，過去她更曾在節目上提過，女性即使有家庭了也不能放棄太多。

張清芳在2002年經由張小燕的牽線認識了宋學仁，但張小燕曾在節目上直言，張清芳性格愛玩，身邊的朋友很多，而張清芳也曾在接受沈春華專訪時透露，在婚禮上，有位大企業家告訴她，「很多人都覺得你最大的財富是嫁給好老公，但是我不覺得，我覺得妳最大的財富是有一群愛妳的朋友！」，這句話讓張清芳也由衷地表示，「真的不要因為家庭放棄太多，當你遇到挫折、劈腿或不忠的人時，朋友才是在你身邊的人」。

然而，進入婚姻生活後，張清芳幾乎淡出演藝圈，專心在家庭裡，她提到，一定會陪小孩吃早餐，送小孩上車，接下課，因為喜歡小孩走出校門第一眼看到媽媽的感覺，還有講睡前故事。

(中時電子報)