1名為人父網友在爆料公社無奈PO文，前幾日帶一家人前往海灘邊遊玩，愛子非常孝順對著自己說，要堆一座城堡送給他，待爸爸從海邊遊完回來看兒子時，爸爸覺得自己血壓似乎要飆高了！因為兒子堆了一座墓碑，只差沒把自己名字寫出來，令他哭笑不得。

家兒子心血來潮想孝進爸爸，自告奮勇向爸爸說要堆一座城堡送他，待網友爸爸從海邊游完泳回來時，卻看見兒子的成品竟是座墓碑。（爆料公社社員提供/『林俊翰』翻攝）

據了解，此名網友爸爸利用假日時間，帶一家人前往海邊玩耍，自家兒子心血來潮想孝進爸爸，自告奮勇向爸爸說要堆一座城堡送他，待網友爸爸從海邊游完泳回來時，卻看見兒子的成品竟是座墓碑，就只差上面寫上自己大名，網友爸爸自嘲：「這墓碑風水很不錯，且坐南向北，是一處龍穴地，但是感覺自己血壓似乎要飆高了！」然而，網友爸爸仍偽裝著慈父面孔，對著兒子說：「哇！好堅固的城堡噢！」

網友紛紛留言稱讚孝順兒：「做工真精緻」、「旁邊還有香欸！都準備要上香了，這孩子好孝順」、「真有才，我頂多被鵝喊說過橋了。」，也有網友笑破肚皮表示：「哈哈哈哈哈哈哈哈～超超前部署ㄝ！！」

(中時電子報)