民進黨立院黨團三長柯建銘、鍾佳濱、鄭運鵬等60人今日提案召開立院臨時會，時間自6月29日起至7月22日止。將針對監察院長被提名人陳菊、考試院長被提名人黃榮村，以及NCC等人事案，陪審制等議題進行討論。

根據提案內容指出，立院將於臨時會討論包括《農田水利法》草案、《國民參與刑事審判法》草案，以及護照、華航更名，並處理考、監、NCC人事案。

本次考、監兩院人事被提名人名單如下：

考試院長黃榮村、副院長周弘憲、考試委員陳錦生、吳新興、楊雅惠、王秀紅、周蓮香、姚立德、伊萬納威(Iwan Nawi)、何怡澄、陳慈陽等9人，

監察院長兼任監察院國家人權委員會主委陳菊，監察委員包括前民進黨立委田秋堇、王榮璋、趙永清、葉宜津等27人。由於近日傳出的副院長被提名人前台東縣長黃健庭，已於日前口頭表態謝絕，因此目前副院長一職暫缺。

臨時會預計召開4次會議，第1次6月29日，第2次6月30日第3次7月1日、2日、3日、6日、10日、17日，第4次7月20日、21日、22日。

(中時 )