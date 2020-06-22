總統府今天公布第6屆監委提名名單，蔡英文總統今晚表示，這次提名過程引發爭擾，身為總統，她責無旁貸。兩席缺額暫不補實，留待未來有適當時機，再進行提名。至於監察院存續與否的討論，「只要朝野有共識，我們就一起來改革」。

蔡英文在臉書表示，今天我們正式向各界提出了新一屆監察委員名單。這次提名過程引發爭擾，外界也有很多指教，「身為總統，擔負提名責任，我責無旁貸，也會持續檢討改進」。

關於提名的原則，她也想跟各界做一些說明。監察院作為憲政上的最高監察機關，運作上必須維持高度的中立性。也因此，歷屆總統提名監察委員時，經常都會兼顧跨黨派的安排。基於同樣的思考，也把落實超越黨派的價值，作為這次提名的重要原則。

蔡英文強調，我們始終認為，監察院不該是政黨相互攻訐的戰場，監察院應該是跨越黨派藩籬、共同實現政府良好治理的地方。因此，她決定兩席缺額暫不補實，留待未來有適當時機，再進行提名。

至於近日對於監察院存續與否的討論，她也歡迎朝野政黨把各自的意見，提到立法院的修憲委員會共同討論。「只要朝野有共識，我們就一起來改革」。

不過在修憲之前，她說，監察權仍然應該要有效運作。即將成立的「國家人權委員會」，是新一屆監察院任務轉型的起點，我們也期待新一屆的監察委員，能夠展現新的氣象，讓政府的治理更良善，也協助台灣的人權更進步。

(中時 )