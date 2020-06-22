高嘉瑜開唱一剪梅

有「港湖胖虎」之稱號的民進黨立委高嘉瑜，以其超級驚人的破嗓、走音的歌喉聞名，還有人說他的歌聲可以當國防武器。他今（22）日在臉書自豪說，不是她不會唱歌，而是她已達到音樂的最高境界，就是自成一格！

高嘉瑜日前在母親節時，用里長的播音系統大聲獻唱，也讓里民大崩潰，直呼怎麼一大清早就被歌聲嚇醒。

「母親像月亮一樣，照耀我家門窗」一大清早的，民眾鏡頭對準窗外錄下這一段，是誰的歌聲透過大喇叭在整個社區裡迴盪。「聖潔多麼慈祥…」不只走音還破音，仔細聽這聲音怎麼有點熟悉，原來就是被封為「港湖胖虎」的民進黨立委高嘉瑜在唱歌。

民進黨立委高嘉瑜當時說，「剛好里長覺得趁母親節，然後可以跟大家祝福一下，那我就想說在廣播裡面獻唱一首，給大家開心一下」。

而高嘉瑜今日更在臉書上傳「進階版」，以其獨特吸引人的嗓音，高唱費玉清成名曲「一剪梅」，並說，大家終於發現，不是她不會唱，而是她已達到音樂的最高境界--就是自成一格！

網友在高嘉瑜臉書留言，謝謝委員為我們樹立的典範和高牆，世界因您而豐富！

(中時電子報)