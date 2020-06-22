在全球邊境管制持續下，台灣解封首場日本展亦備受矚目；SOGO百貨23日起年度夏日日本展，匯集近60家廠商進駐，其中更有5家初登場，儘管來台日本職人需提前14天來台，但仍吸引不少廠商進台，預計將催出「偽出國商機」大爆發，目標上看3000萬、年增30%成長。

此次參與SOGO夏日日本展包括職人現點現做茶寮山城清兵衛的宇治抹茶迷你蜂蜜蛋糕、海外限定商品岩屋本舖的味噌炒烏龍，以及道地日式好滋味的惠比壽鯛燒、東京厚燒玉子，溫泉勝地人氣名店安藤亭-大分名物日田炒麵，一口入魂的鶴一家豚骨拉麵，以及ROLL ICE CREAM FACTORY餅乾怪獸、原味生乳捲、妹妹今川燒等美食，加上日式傳統工藝包括Kurun滾輪牙刷 、日本大流行FIRANO 時尚女星御用包、今治認證毛巾HartWell等同步參展。

SOGO指出，台灣解封但邊境管制尚未解除，「偽出國」商機一片熱絡，此次為解封後的首次日本美食物產展，又恰好碰上端午連假，預料買氣將U型反彈，SOGO準備多家初登場美食，包括來自福岡、以御好燒聞名的岩屋本舖、三重的惠比壽鯛燒、京都的茶寮山城清兵衛迷你蜂蜜蛋糕等都是必買好品。

SOGO「夏日日本展」配合HAPPYGO卡友祭出單日累積消費滿2,000元，就有機會將價值近10萬元的YAMAHA EC-05電動車帶回家；且端午連假期間特別加碼忠孝館單筆消費滿500元，送麥當勞指定商品兌換券；台北店單筆消費滿3,000元，並使用SOGO APP內的快樂購會員條碼成功累點，加贈快樂購點數300點。

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