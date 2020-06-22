全民大劇團音樂劇《倒垃圾》在水源劇場連演三週，上週首演結束，首週票房高達九成，讓團隊大為振奮。許多劇場界人士、演員及藝人也紛紛到場支持並推薦。其中主演夏宇童的緋聞男友孫協志，上周六也買票進劇場支持，但錄推薦影片的過程中，郭子乾在旁開玩笑問：「你是來看誰的啊？」他笑回：「我來看所有的演員朋友啦！」還邊錄邊笑回：「那個人家在錄推薦，旁邊的人聲音請放小聲一點！」郭仍在旁持續說話，孫笑不停回說：「郭哥你要不要也一起進來好了！」

孫協志在推薦影片中表示，「《倒垃圾》是一齣非常日常、生活、溫馨、感動的音樂劇。倒垃圾是台灣人的生活日常，但大家有沒有想過你自己心裡的垃圾是什麼？哪怕是情愫、不好的東西，捨棄、丟掉都好，因為唯有倒掉垃圾才能迎接新的未來。」他稱讚該劇「每一個演員」都非常棒，每一個也都演得很到位，也說劇場及劇場人都很辛苦在努力一直堅持下去，希望大家買票支持。

夏宇童演出《倒垃圾》。（全民大劇團提供）

表演工作坊藝術總監賴聲川也推薦誇「好看」，金鐘視后、《俗女養成記》導演嚴藝文說：「上半年（疫情）過得很慘的，一定要來看《倒垃圾》！」郭子乾在FB分享：「與其說是看劇中演員倒出心中滿滿的垃圾，還不如説是倒光觀眾朋友心中滿滿的垃圾，太療癒了」。林曉培也在FB分享：「提醒大家看戲也要配合全民防疫新運動，進場量額溫，室內記得戴口罩，以及看戲實名制喔（攜帶身分證）」

音樂劇《倒垃圾》由陳怡靜監製、謝念祖導演、高天恒編導、王慕天編劇、潘偉凡作曲，演員高慧君、凱爾、夏宇童、倪安東、王鏡冠、辣子 賴盈螢、呂紹齊、劉樸共同演出。講述一個即將都更的老社區，裡面有一群各有問題丟不掉的住戶，在被迫整理家裡的過程中，開始面對自己的過去、家人的關係以及糟糕的感情。

(中時 )