盧秀燕強調，公車免費吃到飽是否合理，市府積極檢討？重大生活政策會開放公民及年輕人參與。（陳世宗攝）

「公車免費吃到飽是否合理？」市議員陳清龍22日在台中市議會市政總質詢時，強調台中推免費公車10多年，但中市的民調還不是後段班？，他建議市府應加已檢討，搭公車早該「使用者付費」。市長盧秀燕指出，市府將積極檢討研究，並會開放公民參與廣納各界的意見，相信會改進的更好！

陳清龍指出，台中可做的建設很多，包括台中市區已有科博館，籲市府在原縣區設台中市史前文化博物館，把捷運橘線與黃線一併規畫納入可行性評估，一起推動，不要讓黃線消失；並規畫讓捷運黃線可接橘線，讓豐原、山城的民眾可搭黃線、橘線到清泉岡機場。

陳清龍表示，台中市應考量預算的應用合理性運用，並非是什麼都要免費，台中市推出免費公車，從胡志強的8公里免費到林佳龍的10公里，盧市長雙10公車政策等，結果民調還不是後段班？免費政策可能民眾第1年有感、第3年根本就不會有人記得。

陳清龍強調，市府要進行組織調整，公務人員是台中市政府最大的資產，市府卻把公務人員操到不像話。他從前市長林佳龍時代就提出要求市府組織調整，不是針對盧團隊，希望組識整併兼顧各功能，如成立數位治理局把研考會併入，新聞局也比照中央做法裁撤掉，把新聞局的業務移撥到各局去，由數位治理局負責整合數位行銷。

陳清龍還催生台中史前文化博物館，他說台中市的史前遺址有200多處，已開發有10餘處，目前放在學校、中央研究院等處，典藏成效不彰！台灣史前博物館在台東，台南南科有遺址，申請到台灣史前博物館的南科分館，爭取原縣區成立1個歷史博物館！文化局之前有構想旦須市府及中央支持。

盧秀燕肯定陳清龍不僅在豐原及全台中市大台中發展方向有見解，建設與她都不謀而合，如綠空廊道、自行車道等，雪谷纜車等好的建議；史前文化地方政府有能量及財務會研究，限於財務未來會考慮！捷運短期目標，綠線一定開不了工的要開工、完不了工的要完工！政見不會再跳票，綠線會完工通車，中長期藍線、橘線、黃線重大工程需要會一定，中部地區發展都指日可待！

盧秀燕強調，公車免費吃到飽是否合理，市府積極檢討，公民及年輕人參與會開放重大生活政策！每個地方政府員額是中央核定，台中市內8位立委都有注意到，他們很努力在爭取。公務人員進修考察遇到瓶頸，能考進市府都是最優秀的，預算審查過程中多給公務人員進修及考察的預算！

(中時 )