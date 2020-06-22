一個下午工作，覺得事情老是記不起來，或是不斷感到焦躁不安，這可能是水喝太少的警訊。該怎麼補水才能避免？

過去認為只有專業選手過度運動、或是一般人1天以上沒喝水，才有可能因缺水產生身體不適。但最新研究發現，只要失去體重（body weight）0.72%的水分，就會影響情緒與記憶。

英國斯望西大學（Swansea University）人類與健康科學學院的研究團隊測試101位受試者，將他們安置在攝氏30度的室內4個小時，分別測量不同時間流失的水分，以及相對應的情緒狀況與記憶力。

研究發現，90分鐘過去，沒喝水的受試者流失體重0.22%的水分，活力度愈低，也更容易焦慮、心情低落；有喝水的受試者則較無此影響。4小時後，沒喝水的受試者流失體重0.72%的水分，接受記憶測驗時，相較於有喝水的一群表現較差。該研究刊登於《美國臨床營養期刊（American Journal of Clinical Nutrition）》中。

計畫主持人班頓（David Benton）指出，這意味著當等到口渴才喝水時，缺水早已對身體產生負面影響。建議平常要不斷補充水分，若在較炎熱的環境更要多注意。

該如何喝才能讓身體不缺水？醫師自己這樣做：

起床│先一杯500cc溫開水

高雄長庚紀念醫院泌尿科教授莊燿吉每天早上醒來第一件事，就是先喝400～500cc的溫開水，避免體內水分不足而使血液黏稠。喝水後，還能幫助腸胃蠕動、排泄順暢，一早就有好精神。

汗流過多時，必須適度增加水份的攝取。（圖片來源：pixabay）

運動│前、中、後都要補充水分

壢新醫院運動醫學科主任林頌凱每次運動前二個小時會喝500 cc的水，可讓多餘的水有充份時間排出體外。運動前三十分鐘再喝300 cc，在運動時每十五分鐘補充150 cc的水。

此外，運動的時間愈長，或在高溫潮濕的環境下運動，以及汗流過多時，必須適度增加水份的攝取。

白天│準備水杯 隨時裝滿水

兩位醫師也建議，白天可以在辦公室準備水杯，想到就會裝一杯溫開水，若是外出也要記得帶上裝滿水的水壺。喝水時則要小口慢慢飲用，不要一次大量喝下，身體吸收效果更好。

若當天沒有特別運動，水分總攝取量約1500cc即可。若運動量較大，建議總攝取量2000cc才足夠。

沒事多喝水，就能擁有健康與好心情！

提醒：若是有心臟病、腎臟病、肝硬化的人，喝水量則需特別留意，可請教專業醫師指示。

(中時電子報)