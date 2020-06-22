張清芳當年嫁給「投資銀行教父」宋學仁備受矚目，據悉，宋學仁財力雄厚，而他身家遭起底，竟是因為張清芳弄丟價值100萬元港幣（約380萬元台幣）的3克拉鑽戒，不過業界聽聞後，笑稱低估了，足見宋學仁的財力驚人。

宋學仁是投資銀行出身，在大中華區的投資銀行界是傳奇人物，獲高盛證券擢升為合夥人，為高盛創業130年來第一位台灣籍合夥人，之後擔任高盛亞洲區副董事長，他和張忠謀關係交好，幾年前媒體估他身家15億台幣，還被業界稱低估了，而他的身家意外曝光，原來是因為張清芳弄丟380萬鑽戒，雖然不是定情戒，但是她送自己的第一個大禮物，戴了20多年意義非凡。

宋學仁和張清芳結婚後，每年都會替老婆舉辦生日會，更會送她遊艇、樓房，甚至前些日子還砸下2億台幣，買豪宅送張清芳，可說是寵妻無上限，未料才1個月後就傳出離婚消息，震驚演藝圈。

(中時電子報)