辛普森穿上亡父最愛的黃色上衣，似乎給他帶來好運，助他拿下RBC傳承賽冠軍。（美聯社）

穿上已故的父親最愛的顏色，美國高球選手辛普森（Webb Simpson）又一次在父親節當天贏得冠軍。

辛普森在今年PGA巡迴賽RBC傳承賽最後一回合，在後九洞大發威，其中連續6洞就抓下5隻博蒂，以低於標準桿7桿的64桿結束最後18洞，以總成績低於22桿的262桿掄元。

美國公開賽從1976年開始，最後一輪都是在父親節當天進行，8年前辛普森收下美國公開賽冠軍，當時他和父親通電話分享喜悅，聽著父親開心的的笑容，今年因為新冠肺炎疫情影響，美國公開賽延到9月，RBC傳承賽也是延到這星期才打，最後一天恰好就是美國父親節，辛普森今天比賽上衣選擇父親生前最愛的顏色黃色，似乎給他帶來好運，他笑著說：「瘋狂的一天。我覺得其他競爭對手都打出博蒂，會激勵我也要表現更積極。」

辛普森的總成績，也創下這項賽事最佳成績，舊紀錄是2009年冠軍美國選手蓋伊（Brian Gay）的264桿，回憶自己職業生涯在特殊節日的好成績，辛普森說：「在父親過世後，我在母親節當天贏得球員錦標賽，真的都很特別，也是內心百感交集的勝利。父親節當天贏得美國公開賽，我永遠都忘不了在前往記者會的路上跟父親通電話，當他一接起電話的那個笑聲，我知道他很開心，所以今天我真的好想念父親的笑聲。」

辛普森補充：「我想起父親好多小事，今天早上起床我想起他，當我在球場上也是想著他，真的好想他。他很愛高爾夫，如果他在世，應該會很愛在今天看比賽。」

(中時 )