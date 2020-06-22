民進黨高市議員高閔琳。（高雄市議員高閔琳提供）

村長響應「海罷王」點名第6人，高雄市議員高閔琳。（圖／摘自村長 詹江村全球後援會粉絲團臉書）

前高雄市長韓國瑜遭罷免下台後，全台各地也相繼出現罷免浪潮，前國民黨立委蔡正元表示，一起迎接「海罷王」的偉大時代，民進黨高雄市議員高閔琳成為最新目標。挺韓大將杏仁哥指出，前里長陳清茂表示正在籌備「罷琳總部」，並曝光地點位於岡山。

杏仁哥在臉書上表示，陳清茂成立的「罷琳總部」正在籌備中，預計7月1日成立，地點位於高雄市岡山區大勇街，他還實際造訪當地，並指出現在這邊只要相關設備進入後就能運作了。杏仁哥還呼籲一起來罷免不是任的政客，還給大家乾淨的政府。

陳清茂指出，「罷琳」行動預計在7月初展開，並表示有很多鄉親向他反映，高閔琳不適任當高雄市議員，只會道韓國瑜的是非、攻擊韓國瑜。他還說，高閔琳身為議員，卻一直投身於和監督市政無關事情上，這讓選民們很失望，因此決定發動罷免行動。

網友們也在杏仁哥的臉書留言回應，「高雄人要像個男子漢花木蘭，加油加油做對的事加油」、「岡山人加油，未你們自己的未來加油」、「加油，辛苦你們，岡山，橋頭區的朋友加油，罷免不適任的民代下台」、「有情有義杏仁哥，加油，辛苦了罷掉她超不討喜的」。

(中時電子報)