總統府今(22日)宣布，提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員，原提名的副院長黃健庭婉謝提名，遺缺暫時保留，待合適時機再提名。對此，資深媒體人黃暐瀚提出民進黨不挺黃健庭的三個原因。

總統府下午舉行監察院第6屆監察委員提名記者會，而除了黃健庭宣布退出提名後，另一遭質疑的監委被提名人、前新北市副市長陳伸賢也退出。而總統府秘書長蘇嘉全則是表示，遺缺2席暫時保留，等待合適時機再提名。

黃暐瀚說，這是最高的得票、最糗的提名，也指出三個提名黃健庭的可能性，分別是超越黨派、跨越藍綠、裂解國民黨（企圖引發跳船潮）、保護陳菊。至於，為什麼不挺黃健庭？他則是分析三個可能關鍵，第一，蔡英文顯然錯估自己817萬得票的影響力，結果事與願違；第二，總統府的提名審薦小組早在2月18日就開始接受推薦（或自薦），3月10日就截止了，所以，名單中有黃健庭，是三個月前就知道的事情，只是外界不知道，蔡總統又沒設下「媒體反應閥」，先讓媒體「據傳」，之後再看狀況是否提名，這樣也可以保護當事人。

最後一點，黃暐瀚認為，當年馬英九提沈富雄當副院長，至少還請詹春柏到立院疏通，最後還到立院表決（表決失敗），蔡總統提名黃健庭，卻不挺黃健庭，期間不說一句話。他也直言，為什麼還要繼續提名監委？這是整件事情，最怪的地方。

(中時電子報)