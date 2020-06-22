盧秀燕指出，各種民意表達都尊重並虛心拿來檢視施政，市府未來會持續努力，爭取市民認同。（陳世宗攝）

台中市議會22日進行市政總質詢，市議員陳政顯、黃健豪及楊正中等，會中對中市民調表現老落後很有意見。陳政顯指出，「市府應想辦法讓人感動」！楊正中說，「重大建設開工後難道就僅是等待完工」？市長盧秀燕指出，各種民意表達都尊重並虛心拿來檢視施政，市府未來會持續努力，爭取市民認同。

陳政顯說，台中市府團隊上任以來做了不少建設，但很多事僅住在當地的民眾才知道，其他市民不清楚，這就是市府團隊的問題；做很多事，但民眾不知道？，他對盧秀燕提出建言「如何讓人感動，你的團隊真的要加油」。

黃健豪指出，22日又有1份民調針對5都市長滿意度調查，台中市的整體施政表現雖排名第3名，顯示市政團隊慢慢進步中，繼續努力外，還有進步空間。

大砲議員楊正中說，「路平、燈亮、水溝通」只是一般的市政該做的，要加分須靠重大建設的規畫及建設；水湳經貿園區打造很多重大建設，這是盧市長的政續也是成績，但重大建設長達3年、5年之久；3年後市長有信心可以主持剪綵嗎？

盧秀燕強調，市府對各種民意表達都予尊重，並虛心檢視施政；從肺炎疫情爆發以來，市府團隊積極部署，衛福部長陳時中也肯定「台中防疫井然有序」。日前台灣世界新聞傳播協會公布幸福城市大調查，台中防疫措施滿意度82％、「幸福感」87.6％名列六都第二。

另外根據中華新聞雲民調中心最新調查，民眾對於五都市長整體施政滿意度，台中排名第三，市府將持續努力，爭取市民認同。

(中時 )