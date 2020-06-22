車聯網發展至今，兩大主流技術DSRC與C-V2X各擅勝場，市場調查機構DIGITIMES Research認為，雖然C-2VX起步晚，但在中國明確選定C-2VX下，C-2VX將後發先至、比DSRC商用時間早，中國也將是全球第一個商用C-2VX的國家。

DIGITIMES Research表示，車聯網（Vehicle to Everything，V2X）主流通訊技術包括專用短程通訊（Dedicated Short Range Communication，DSRC）與蜂巢式車聯網（Cellular-Vehicle to Everything，C-V2X），DSRC的標準與規格比C-V2X早完成，歐美業者早已投入，C-V2X起步雖晚，但發展背景與目前環境更為成熟，在技術演進、效能與多場景應用上更具發展優勢，目前美國與歐盟同時押寶DSRC、C-V2X，中國則堅定支持C-V2X。

DIGITIMES Research表示，V無線通訊技術發展與應用場景成熟度的差異，將影響V2X的商用時程，以協同駕駛服務為例，車、路、人、雲高度協同合作必需仰賴5G的高可靠性與低時延反應，才能達到合作控制、車輛編隊、遠距遙控駕駛或完全自動駕駛，現階段LTE-V2X在技術上並未能滿足此一應用，需待3GPP Rel-17標準底定。

DIGITIMES Research認為，車聯網先行國家多數採DSRC為發展基礎，但C-V2X在數據傳輸量、時延反應與傳輸距離表現佳，有利於推動自動駕駛、感測訊息共享或車輛編隊行駛等技術性需求更高的車聯網應用，在這些應用發展逐漸成熟下，將加速C-V2X商用化進程，中國雖晚於歐美投入智慧交通發展，車聯網通訊技術上明確選擇C-V2X ，在政府與市場皆積極推動C-V2X發展與場域驗證下，根據中國政策與廠商的時程規畫，預期中國將成為第一個商用C-V2X的國家。

(工商 )