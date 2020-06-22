總統蔡英文今日赴台中清泉崗基地，觀看國機國造勇鷹新式高教機首飛，兩位試飛官都給予勇鷹高教機很高的評價。試飛官路志元表示，很多人認為勇鷹是由經國號IDF戰機改良，但實際上，勇鷹的外觀和氣動力學都跟IDF不同，是全新的飛機，後續也會有9到10個月的研發測試。

蔡英文表示，這是繼31年前IDF經國號戰機首飛後，國機國造再次締造歷史性的一刻，勇鷹高教機更創造2,000多個就業機會，培育新世代航太產業技術人才。

勇鷹首飛後，兩位試飛官也接受媒體採訪。路志元表示，他對於勇鷹高教機相當有信心，因此心情上不會覺得緊張，從飛機工程設計、研發組裝生產，一直到地面測試他都很有信心，希望今天將勇鷹最好的一面呈現給外界。

路志元指出，首飛課目均在高度5,000呎，並執行5,000公呎課目測試，確定性能、品質、安全、安控都是正常的。外界很多人都認為勇鷹是由經國號IDF戰機研發改良而來，但事實上，無論是外觀、氣動力學等都跟IDF不同，是全新的飛機，後續也會有9到10個月的研發測試。

管延年表示，外界懷疑勇鷹沿用IDF設計，會有前後座高低差不足的問題，但外界不知道的是，後座有4K影像複視器可供教官同步得知前座影像、數據，甚至可操作落地，視野比目視效果還佳。

漢翔公司總經理馬萬鈞指出，6月10日是勇鷹的首次離地試飛，加上今天的正式首飛，勇鷹已經進行了4次飛行，後續還會有無數次試飛，經過一連串測試後再邀請空軍共同測試，直到空軍認為沒有問題後才會量產。

至於勇鷹是否可以「平戰轉換」，成為戰鬥機等問題。馬萬鈞認為，如果飛機掛了飛彈，就不是教練機，而是戰機，目前勇鷹就是教練機。

(工商 )