在高雄市長韓國瑜遭罷免後，陸續有民眾發起罷免時代力量議員黃捷與民進黨市議員陳致中，高雄市前鳥松區鳥松里長陳清茂22日晚間也發起罷免民進黨高雄市議員高閔琳的行動，他說，高閔琳過去長期蹭韓，且此前跑去選民進黨高雄市黨部主委，已經有很多民眾反映高閔琳的問政有問題，要罷免她。高閔琳對此表示尊重。

陳清茂說，他是彌陀人，已經有很多鄉親向他反映，高閔琳不適任當高雄市議員，只會道韓國瑜的是非、攻擊韓國瑜；他將在高雄市前議長許崑源的告別式之後，選擇7月初的假日在岡山區大勇街設立「罷琳總部」。

陳清茂指出，高閔琳因為韓國瑜去競選總統就要罷免韓，但高閔琳此前也有去競選民進黨高雄市黨部主委，是一個落跑議員，難道只許州官放火，不許百姓點燈？他相信在罷免行動開始後，一定可以聚集許多民眾的聲量，成功罷免高閔琳。

對於罷免行動，高閔琳說，她尊重不同的檢驗方式，且她上任5年多來，多次榮獲高督盟公布的前十大優質議員；她是否認真問政，民眾會給予適當的評價。

(中時 )