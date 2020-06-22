端午佳節即將到來，兆豐金融集團不僅由旗下兆豐銀行文教基金會及兆豐慈善基金會共同舉辦「兆豐志工端午包粽傳愛」活動，兆豐金控暨銀行董事長，也是文教基金會暨慈善基金會董事長張兆順也親自下來「包粽子」，號召50位兆豐銀行同仁及眷屬，利用假日時間擔任一日志工，參與包粽送愛活動，在一天之內包出了1800多顆粽子，分送給社福機構及偏鄉學童，讓弱勢的老人及孩童提前感受到端午佳節的氣氛。

張兆順對此指出，端午是台灣重要的傳統節日，企業在兼顧獲利的同時，透過包粽傳愛的志工活動，能帶動同仁的服務熱忱，將兆豐人的愛心傳達出來。

上述1800多顆愛心粽，兆豐金旗下兩個基金會已分別贈送至新竹寧園安養院、新竹教區德蘭兒童中心、台中光音育幼院、八里療養院、宜蘭縣大同國小棒球隊、台南巿大內國中舉重隊、高雄金潭國小棒球隊及南機場樂活園地等8個單位，讓偏鄉學童或安養構的老人家都能夠品嚐粽香美味，同時也能感受來自兆豐志工送上的溫暖。

隨著疫情解封，兆豐銀行文教基金會及慈善基金會，也將在「後疫情時期」持續投注心力參與舉辦各項公益活動；根據兆豐銀目前最新規劃，七月底有「小小神射手-射箭夏令營」、八月初舉辦「兆豐盃圓夢棒球錦標賽」、九月則有「兆豐盃全國射箭菁英邀請賽」之外，也將在北中南舉辦三場大型慈善音樂會活動，透過集團資源更積極推廣社會公益，以實踐「取之社會、用之社會」的企業社會責任目標。

(工商 )