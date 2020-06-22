自全球爆發新冠肺炎危機以來，包括百事可樂與英特爾在內的美國大型企業，紛紛開始節省現金、削減成本和大幅舉債，種種努力皆是為了強化公司的抵禦能力，並為未來的復甦做準備。在新冠肺炎疫情橫掃美國之際，大型企業大幅增加現金和短期投資部位，並且積極舉債。百事可樂第一季借款76億美元，將帳上現金提高一倍。郵輪集團嘉年華（Carnival）出售6艘郵輪籌資，建商Lennar暫緩購地，保留現金。

依據標普全球市場情報（S＆P Global Market Intelligence）數據，標普500大企業第一季的現金和短期投資中位數激增13.9％，相較之下，2019年第四季的增幅不到4.1％。

企業在危機時期囤積現金，以便在不確定的環境下增加彈性，防範危機擴大或是資本市場突然惡化，同時為成長回復和投資機會降臨時儲備銀彈。

喬治城大學副教授平科維茲（Lee Pinkowitz）表示，坐擁現金的企業擁有更多彈性。疫情、暴動和政治動盪加劇恐懼情緒，促使企業囤積現金。不確定性越高，囤積現金就越管用。

此外，在標普500指數的非金融企業中，半數企業第一季負債至少季增3.38％，反觀2019年第四季負債中位數的增加幅度不超過0.2％。

數據顯示，企業舉債只是囤積現金，以備不時之需。麥當勞借款48億美元，讓總負債增加10％，第一季末帳上現金增加45億美元。英特爾舉債104億美元，讓總負債增加35％，第一季結束時帳上現金和投資增加77億美元。

研究顯示，在危機時期累積現金將能產生長期效益。根據英國央行研究員的研究結果，事先留存大量現金的英國企業，能夠在危機時期和接下來的復甦階段增加投資，最終能取得更大的市占率和提升獲利。

(工商 )