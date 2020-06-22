張清芳與宋學仁22日委託律師發出離婚聲明，震驚外界。張清芳的明星好友們也在她身旁默默支持，葉璦菱受訪表示：「好姊妹都是祝福她，未來的生活過得更開心，健康平安。」而方芳芳則訝異於她的離婚消息，「剛剛朋友發來才知道的，很意外，希望她一切都好」。

張清芳（左）與宋學仁結婚15年。（中國時報資料照片）

宋學仁過去寵愛老婆，張清芳曾對外形容自己嫁得好，而非嫁入豪門，兩夫妻都是白手起家，靠努力各自在事業擁有一片天，宋學仁日前才傳出花2億購入「聯合大於」23樓豪宅，外界還猜測他將定居台灣，沒想到兩人終究勞燕分飛。

宋學仁事業成功，與第一任妻子離婚後，在張小燕介紹下與張清芳共結連理，由於他是投資界「教父級」人物，經常受邀出席國內財經科技產業老闆的重要宴席，他與張清芳往往連袂現身，過去恩愛模樣羨煞不少人。值得一提的是，張清芳結婚後雖淡出歌壇，但因宋學仁人脈橫跨政商界，過去在政商大老的重大宴席，張清芳總會獻上一曲成宋學仁獨有贈禮，此景往後恐成絕響。

(中時 )