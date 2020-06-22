英國政府週一表示，英格蘭南部正在試行每週一次使用唾液檢測冠狀病毒方法，與原先的棉花棒採取鼻腔或喉頭後部黏膜檢體的方式，來的更為簡單，也沒有那麼難受。如果證明唾液檢測法準確度足夠高，那麼就會改用這種更快捷的檢測來追查新冠病毒。

路透社報導，英國衛生部長麥特‧漢考克(Matt Hancock)說：「唾液測試有可能使人們在家中就能進行新冠病毒測試，而無需使用醫用棉棒。」

先前，冠狀病毒的測試，要使用長棉棒從鼻咽部掏取一些黏膜，檢測過程並不好受，而且假如病毒量過低，仍然可能出現漏診，因此時常出現檢測好幾次才確診的病例。

取而代之的是，唾液測試中，使用了另一種稱為RT-Lamp(Reverse Transcription Loop-mediated Isothermal Amplification,反轉錄酶-恆溫式圈環形核酸增幅法)的技術，英國政府表示，該技術已被證明具有很高的前景，目前，將測試它與拭鼻腔檢體法相比，哪一種更準確。

英國政府說，技術是英國Optigene公司開發，然後在南安普敦市將先行試點，當地動員14,000名醫生和公衛人員來進行，會先對當地大學職員及其家屬參加該試驗，參與者只需要提供一點口水到培養冊中，測試結果將在48小時內就能收到。

除了英國，早在上個月，美國食品藥物管理局（FDA），就已批准了在家中進行唾液檢測的方法。

(中時電子報)