日本為舉辦東京奧運會，特別在東京中央區晴海地區建了一大片選手村，原本打算待奧運結束後改建成公寓大樓出租、出售，預售屋推出時曾造成轟動。現在東奧延期1年舉辦，造鎮計畫也被打亂，屋主恐怕要再等1年才能搬家。

NHK報導，大型不動產公司在選手村用地蓋了23棟大樓，準備在奧運後改建成可出租、出售給5600多戶的公寓大樓。原本預定2023年3月下旬即有1萬2千名新居民遷入，附近還將蓋學校、商場等，且已售出940戶預售屋。

東京奧運會宣布延期後，預售屋已停止推出，現在還傳出，將要求買主晚1年搬家，不願意等的買主也可以解約。

有男性買主向NHK表示，原本選手村的餐廳將改建成小學，為了讓2女兒在新學區上小學1年級而決定購屋，現在整個計畫都泡湯了。

專家指出，除了購屋的居民受影響外，還會影響整個區域的造鎮計畫，如果沒有當初如預期的搬進1萬居民的話，商業造鎮計畫也將受影響。

(中時電子報)