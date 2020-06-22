何庭歡出賣弟弟了！曝光他的長相。(圖/摘自何庭歡FB)

何庭歡出賣弟弟了！她先前上節目單元「要是當年沒走政壇，這顏值都能當明星」，曝光了各自舊照且分享童年往事，其中自爆有弟弟，她小時候還會趁機對弟弟「動手」。近日何庭歡曝光弟弟長相，「跟他的俏麗拉丁妹子女友來騙讚」，照片曝光後立刻吸引不少網友討論。

新聞主播出身的何庭歡，2014年時就曾因被拍到一張她跪著訪問柯文哲的照片成了PTT熱搜人物，還被稱為「台北深田恭子」。她在《綜藝大熱門》節目中分享自己小時候的照片，讓來賓們誇讚她從小就美。

何庭歡一聽之後卻馬上自爆黑歷史，「我高中以前都是喜歡把頭髮剪短短的，那時候還參加田徑隊跟游泳隊。因為我一直都不覺得自己像個女生，所以也不會有什麼男生會想追我」。何庭歡還說她有弟弟，別看小時候照相時他們感情很好，但她其實有時候都會偷捏弟弟，還吐槽說自己就這樣被弟弟記仇到現在。

何庭歡近日終於曝光弟弟的長相了，她說這是之前去採訪的照片，她在臉書上寫說，「出賣歡弟！跟他的俏麗拉丁妹子女友來騙讚」。照片曝光後，吸引許多網友留言「基因很好，姐姐美，弟弟帥，而且重要的是看起來就是順眼，讚！」、「歡歡、歡弟，優秀倆姊弟 」、「哇哇～都是高顏質的一家人」、「歡歡歡弟優質年輕人加油」。

何庭歡在臉書上寫說，「出賣歡弟！跟他的俏麗拉丁妹子女友來騙讚」。(圖/摘自何庭歡FB)

(中時電子報)