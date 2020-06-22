新北市樹人家商美容科學生蕭書涵，日前在「2020技藝達人市長盃暨OMC國手權選拔賽」中，榮獲時尚名媛組冠軍。（樹人家商提供／許哲瑗新北傳真）

新北市樹人家商美容科學生蕭書涵，日前在「2020技藝達人市長盃暨OMC國手權選拔賽」中，榮獲時尚名媛組冠軍；蕭書涵謙虛表示，過去參加比賽因緊張失常而鎩羽而歸，這次在美容科主任謝沛蓁指導下，鼓勵她要有視野、有溫度學習找到人生舞台，讓她重拾信心，再次挑戰美顏選手之路，「未來還要參加全國家事技藝競賽及全國技能競賽，不斷挑戰自己，不負媽媽和老師的期望！」

樹人家商表示，蕭書涵畢業於三多國中，從小對美容彩妝很有興趣，媽媽也從事美容相關產業，給她很多鼓勵和意見，國三時參加國中技藝班美容課程，立下目標當美顏選手，遇到樹人家商美容科主任謝沛蓁，透過鼓勵和指導，為她建立自信心、態度，順利選上選手，也參加106學年度新北市國中技藝競賽美容比賽，卻因緊張失常，未獲得好名次，一度想要放棄美容夢想。

經過媽媽、老師輔導和鼓勵，蕭書涵選擇樹人家商美容科就讀，二年級也擔任美容科會長展現領導能力，學習組織活動、表達能力，謝沛蓁鼓勵她要有視野有溫度學習找到人生舞台，讓蕭書涵重新站起來，想再次挑戰美顏選手之路，終於在這次比賽中從社會人士、大專生脫穎而出，榮獲時尚名媛組冠軍。

得獎當下，蕭書涵與媽媽喜極而泣說，「未來還要參加全國家事技藝競賽及全國技能競賽，不斷挑戰自己感謝媽媽用心照顧栽培。」

樹人家商指出，這次比賽是為提升國內美髮美容彩妝專業人才技術能力及競爭力，並選拔國內優秀人才代表參賽2020 OMC 法國巴黎世界盃，特辦理此次競賽，提供技術人才公平公正的良性競爭平台。參賽對象：全國美髮美容專業人才、沙龍設計師、高中職及大專院校相關科系學生、國中技藝班學生。THBA台灣美髮美容世界協會、OMC TAIWAN總會攜手主辦，最具國際權威性的時尚競賽，集結全台美業專業人士的時尚盛典。

(中時 )