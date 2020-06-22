老天賞臉，拉拉山水蜜桃今年產量較去年大增5成，復興區農會即起開放網路預訂。(蔡依珍攝)

老天賞臉，拉拉山水蜜桃今年產量較去年大增5成，復興區農會即起開放網路預訂。(蔡依珍攝)

老天賞臉，拉拉山水蜜桃今年產量較去年大增5成，復興區農會即起開放網路預訂。(蔡依珍攝)

老天賞臉，拉拉山水蜜桃今年產量較去年大增5成，復興區農會即起開放網路預訂。(蔡依珍攝)

老天賞臉，拉拉山水蜜桃今年產量較去年大增5成，復興區農會即起開放網路預訂，價格從12粒的450元、到5粒1000元，全都是2斤12兩，7月11日起連續5個周末假期，也會連辦5場大型展售會，足跡遍及台北、桃園和角板山，力拚大賣5萬盒，提醒民眾選購時要注意表皮絨毛、底部渾圓、柄部有溝3特徵，才是正港的拉拉山水蜜桃。

鄭文燦說，桃園是水蜜桃的重要產區，生產面積約240公頃，復興區拉拉山擁有得天獨厚的地理環境，種植的拉拉山水蜜桃是最好的水果，也是泰雅媽媽們辛勞的成果，別具風味，不但口感甜蜜多汁，香味也很濃郁，特別受到消費者肯定。

鄭文燦說，每年6至8月是水蜜桃盛產期，由於市面上有許多仿冒品混充，正宗的拉拉山水蜜桃以泰雅族紋面標誌作為生產履歷，採購時需認明「果皮表面有細緻絨毛」、「底部渾圓」與「柄部有溝」這3大特徵，才是正宗的拉拉山水蜜桃，民眾到可透過團購、電話或網路方式訂購，或到原產地向農民購買，直接品嚐美味可口的拉拉山水蜜桃。

復興區農會總幹事曾庭筠說，去年受氣候暖化影響，水蜜桃產量驟減，今年產量不但回穩還大幅度增加約5成，笑說有農民去年只買1000個套袋，今年暴增至1萬個，希望老天持續賞臉，一直維持好品質，目標要賣5萬盒。

曾庭筠提到，目前已開放農會的網路及電話預購，有5、6、8、10、12粒包裝，價格從450元至1000元不等，因水蜜桃嬌嫩，運費160元起跳，農會除於市府大廳販售，還將舉行5場展售活動，歡迎民眾到場選購。

曾庭筠說，農會近年也積極針對落果、裂果開發副產品，像是水蜜桃酒、水蜜桃果醋、水蜜桃面膜等，目前也在農糧署牽線下，可望將水蜜桃冰在全家超商上架販售，把水蜜桃的產值最大化。相關訂購資訊請至復興區農會網站（網址：https：／／www.beclass.com／rid=2343ca85ee81af28d32d）查詢。

(中時 )